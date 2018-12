Finale a sorpresa nel Mondiale per Club che si sta disputando in questi giorni ad Abu Dhabi: nella semifinale di ieri l'Al Ain, squadra degli Emirati Arabi Uniti, ha eliminato ai rigori il ben più quotato River Plate, conquistando il diritto di giocarsi la coppa contro il Real Madrid. L'impresa compiuta contro gli argentini sarà difficile da replicare nella finale di sabato pomeriggio: il Real è nettamente favorito su 888sport.it, a 1,17, il pari sale a 7,50, a 13,00 invece il colpo dell'Al Ain. Differenze di quote a parte, gli spagnoli e gli arabi sono accomunati da un'ottima tendenza al gol. L'Al Ain ne ha segnati ben 8 nelle tre partite giocate in questa competizione, il Real, sceso in campo ieri per la prima volta, ha battuto con tre gol di Bale i Kashima Antlers. Il Goal, scommessa, su entrambe a segno, è ritenuto probabile, a 1,78, mentre è ancora più bassa la valutazione sull'Over, giocata su almeno tre gol complessivi, data a 1,28 appena.