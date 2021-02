Ha preso il via il Mondiale per club in Qatar. La competizione Fifa, inizialmente prevista a dicembre e poi rinviata a per l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia coronavirus, è partita alle ore 15 italiane con la gara inaugurale tra i messicani del Tigres e i sudcoreani dell'Ulsan Hyundai, terminata 2-1. Poi alle 18.30 gli egiziani dell'Al Alhy sconfiggono per 1-0 i padroni di casa dell'Al Duhail, che avrebbero dovuto disputare il turno preliminare contro Auckland City, con i neozelandesi che hanno rinunciato:: semifinale contro i messicani, decide El Shahat.