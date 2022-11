Riccardo Cucchi è entrato in Rai nel 1979, rigorosamente per concorso.

Ha raccontato alla radio 7 Mondiali di calcio e 8 Olimpiadi.

È uno dei giornalisti italiani più amati e stimati.

Alla vigilia di Qatar 2022 scrive per noi questo articolo,

che non è un pronostico ma insieme una denuncia e un auspicio

non riuscirebbe a comprendere perché questo sport vive da oltre un secolo e mezzo ed è diventato uno sport planetario. Dietro e dentro una partita si concentrano gioie, sofferenze, reazioni, scoramenti. Dietro a quel pallone si snodano le nostre esistenze, le nostre passioni, le nostre emozioni. E’ un autentico paradigma della vita.Ma lo rappresenta, lo rappresenta bene.Stonano quelle parole rivolte dal Presidente della Fifa Infantino alle federazioni che saranno presenti in Qatar. “Parlate solo di calcio”.Interpretando: chiudetevi nel vostro mondo e non pensate ad altro, non parlate di altro, come se i calciatori non fossero persone dotate di intelligenza e sensibilità umane.Personalmente mi auguro, al contrario, che parlino. Perché i diritti umani e civili non sono politica: sono diritti. E perché il calcio non può essere vittima di quel processo ormai definito universalmente, con terminologia inglese, “. Non può esserlo lo sport,La polvere sotto il tappeto. Perché il Qatar proverà a mostrare il suo volto più moderno, più avveniristico, più ricco proprio grazie ai Mondiali.Erano indiani, pachistani, filippini. Per loro non è stata usata l’accortezza che verrà applicata ai calciatori. Si giocherà a novembre e dicembre con temperature più miti. No, agli operai immigrati non è stata concessa questa gentilezza.Amnesty International ha avviato una campagna con la quale chiede risarcimenti per le famiglie di questi moderni schiavi dei quali sarà molto difficile conoscere il numero, e persino il nome.Intendiamoci: non è la prima volta che ciò succede. E’ avvenuto in occasione del Mondiale in Russia o delle Olimpiadi a Pechino. Ma qui è ancora più evidente il tentativo di sfruttare lo sport, che accetta in cambio dei soldi.Sogno un decalogo di Fifa e Cio che in futuro stabilisca i parametri che un paese deve rispettare per poter organizzare un evento internazionale. Al primo posto il rispetto dei diritti umani.Il calcio deve essere esportatore di valori. Quelli sui quali si fonda lo sport e senza i quali lo sport sarebbe solo spettacolo, non “anche” spettacolo.