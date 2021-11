L'Italia ai playoff tiene col fiato sospeso anche la Rai. La tv di Stato ha acquistato i diritti tv del Mondiale 2022 in Qatar per 170 milioni di euro. In caso di mancata qualificazione della Nazionale di Mancini si prevede un crollo del 25% nella raccolta di pubblicità. Sempre secondo il Corriere dello Sport, in tal caso il piano B sarebbe quello di cedere metà delle partite a Sky o ad Amazon Prime Video per rientrare della spesa almeno in parte.