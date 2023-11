Per tre settimane l'Indonesia sarà il centro del mondo., una finestra aperta sul calcio internazionale con tanti talenti pronti a stupire. 24 squadre, quattro stadi e tanti osservatori in tribuna pronti ad appuntarsi qualche nome e aggiornare i loro database.. Originariamente il torneo si sarebbe dovuto giocare in Perù, ma a causa di problemi organizzativi è stato necessario cambiare il Paese ospitante e così la Fifa ha riassegnato il Mondiale all'Indonesia.Pronti, via. Si parte.