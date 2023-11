E' tutto pronto per il Mondale Under 17, in programma da venerdì 10 novembre a sabato 2 dicembre in Indonesia. Il torneo riapre il sipario dopo aver saltato l'edizione 2021 a causa del Covid; si riparte dall'ultima vittoria del Brasile due anni prima da Paese ospitante. La nazionale che ha vinto più Mondiali U17 è la Nigeria con 5 coppe in bacheca (1985, 1993, 2007, 2013 e 2015), subito dietro ecco il Brasile con quattro trionfi (1997, 1999, 2003 e 2019) e salgono sul podio anche Ghana e Messico con due vittorie ognuna (1991 e 1995 il Ghana e 2005 e 2011 il Messico). A quota un Mondiale Under 17 vinto ci sono Francia (2001), l'ex Unione Sovietica (1987), l'Arabia Saudita (1989), la Svizzera (2009) e l'Inghilterra (2017).