Il Mondiale Under 17 è sempre stato una vetrina sul calcio del futuro. Giovani che diventano top player a distanza di qualche anno, altri che non confermano le aspettative e qualche sopresa inaspettata. Negli anni ci sono stati tanti talenti che si sono messi in luce in questo torneo, che quest'anno si giocherà in Indonesia da venerdì 10 novembre a sabato 2 dicembre. Ma chi sono stati i vincitori dei premi singoli negli ultimi dieci anni? Facciamo un passo indietro, per vedere chi ha vinto la Scarpa d'Oro, assegnata al capocannoniere del torneo, il Pallone d'Oro, al miglior giocatore e il Guanto d'Oro, un premio istituito nel 2009 per il miglior portiere del Mondiale.



Tutti i premi degli ultimi 10 anni



Finlandia 2003

Scarpa d'Oro: Cesc Fabregas

Pallone d'Oro: Cesc Fabregas



Perù 2005

Scarpa d'Oro: Carlos Vela

Pallone d'Oro: Anderson



Corea del Sud 2007

Scarpa d'Oro: Macauley Chrisantus

Pallone d'Oro: Toni Kroos



Nigeria 2009

Scarpa d'Oro: Borja Bastón

Pallone d'Oro: Sani Emmanuel

Guanto d'Oro: Benjamin Siegrist



Messico 2011

Scarpa d'Oro: Souleymane Coulibaly

Pallone d'Oro: Julio César Gómez

Guanto d'Oro: Jonathan Cubero



Emirati Arabi 2013

Scarpa d'Oro: Valmir Berisha

Pallone d'Oro: Kelechi Iheanacho

Guanto d'Oro: Dele Alampasu



Cile 2015

Scarpa d'Oro: Victor Osimhen

Pallone d'Oro: Kelechi Nwakali

Guanto d'Oro: Samuel Diarra



India 2017

Scarpa d'Oro: Rhian Brewster

Pallone d'Oro: Phil Foden

Guanto d'Oro: Gabriel Brazão



Brasile 2019

Scarpa d'Oro: Sontje Hansen

Pallone d'Oro: Gabriel Veron

Guanto d'Oro: Matheus Donelli