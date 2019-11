fa due su due e nel match decisivo del girone F dei Mondiali di categoria che si stanno disputando in Brasile vince 2-1 contro il Messico e si aggiudica il pass per l'accesso agli ottavi di finale. Di(al secondo gol consecutivo) enelle battute finali, il gol vittoria che scatena la festa azzurra.Una partita giocata a viso aperto dai ragazzi dipiù pericolosi dei messicani nella prima frazione, ma poco decisivi sottoporta.e compagni sprecano due occasioni in avvio e rischiano di capitolare con il Messico che colpisce la traversa con. La formazione centramericana spreca anche un calcio di rigore concesso col var per gomitata di Ruggeri a Gomez, ma Luna si fa ipnotizzare daNella ripresa i cambi tengono alta la tensione della gara, l'ingresso di) aggiunge fantasia sulla trequarti ma èa dare il via al primo strappo della gara al 74' quando il terzino del Verona serve l'attaccante dell'Interche in slalom semina la difesa messicana e insacca. L'Italia regge ma al '92 accade l'incredibile. Con gli Azzurrini in controllo è(il più atteso all'esordio) a sfoderare un destro incrociato che vale il pareggio. Sembra finita ma questa volta è Oristanio a inventare al 94' per) che vince il contrasto con il portiere in uscita e insacca per il definitivo 2-1 che dà il via alla festa azzurra.: 74’ Gnonto; 92' Alvarez; 94’ Udogie(4-4-2). Garcia, Lara, Guzman, Gomez A.(C), Martinez R.; Luna, Martinez J., Gomez J., El Mesmari (70’ Gonzales); Avila (1’st Alvarez), Munoz (70’ Puente). All. Ruiz. A disp. Delgado (GK), Magana (GK), Armas, Flores, Martinez, Ruiz.(4-3-2-1). Molla, Lamanna, Dalle Mura, Pirola, Ruggeri; Brentan (89’ Giovane), Panada (C), Udogie; Gnonto (84’ Boscolo), Tongya, Cudrig (70’ Oristanio). All. Nunziata. A disp. Rinaldi (GK), Gasparini (GK), Arlotti, Barbieri, , Capone, Moretti, Riccio.Arbitro: Diego Haro (PER)Espulso: Martinez. Ammoniti: Lamanna, Gomez, Ruggeri, Udogie, Guzman, Martinez, Alvararez, Gnonto.