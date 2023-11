Da venerdì 10 novembre a sabato 2 dicembre in Indonesia è in programma il Mondiale Under 17: 24 squadre, quattro stadi e tanti talenti pronti a mettersi in mostra in un palcoscenico internazionale. Sei gironi con quattro squadre per ogni gruppo, passano il turno e accedono agli ottavi le migliori due di ogni girone più le quattro migliori terze.



Di seguito tutti i gironi





GRUPPO A

Indonesia, Ecuador, Panama, Marocco



GRUPPO B

Spagna, Canada, Mali, Uzbekistan



GRUPPO C

Brasile, Iran, Nuova Caledonia, Inghilterra



GRUPPO D

Giappone, Polonia, Argentina, Senegal



GRUPPO E

Francia, Burkina Faso, Corea del Sud, Stati Uniti



GRUPPO F

Messico, Germania, Venezuela, Nuova Zelanda