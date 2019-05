Non ci sarà Nicoló Zaniolo e insieme a lui non faranno parte della spedizione dell'Italia ai Mondiali Under 20 che partiranno oggi in Polonia neanche Moise Kean e Sandro Tonali. La lista dei convocati dell'allenatore Paolo Nicolato non sorprende ed è ben motivata perché sebbene i ragazzi sopracitati rientrino appieno per età nei convocabili, hanno già fatto passi avanti notevoli nel loro percorso di maturazione in Nazionale e saranno a disposizione di Gigi Di Biagio per l'Europeo Under 21 che si giocherà in casa. Una brutta botta, diranno in tanti, ma non Nicolato che da sempre fa delle motivazioni e dell'unità del gruppo il suo punto di forza: "Avrò con me ragazzi motivati ed è questo che conta", perché in un torneo così breve la minima sbavatura può costare cara.



MODULO E RIVALI - Modulo E rivali, con la e maiuscola perché sebbene Nicolato prediliga uno schema di gioco ben definito, che parte dalla difesa a 4 e si appoggia su un centrocampo a rombo per rifornire le due punte, spesso nel percorso di avvicinamento al Mondiale ha scelto di adattare le proprie idee sia ai ragazzi che ha a disposizione, sia ai rivali che si è trovato ad affrontare nel (in parte deludente) torneo Elite. Contro squadre dalla spiccata qualità tecnica, come potrebbe essere la compagine messicana del ben noto Lainez, il 3-5-2 potrebbe fornire superiorità in mediana. Il 4-3-1-2 regalerebbe compattezza contro una formazione solida come il Giappone, mentre il 4-3-3 garantirebbe ampia copertura in fascia contro formazioni a tuttocampo come il pericolosissimo Ecuador. STELLINE IN CERCA DI RISCOSSA - Non sarà semplice, del resto è pur sempre un Mondiale e diciamolo senza recriminazioni, questa è un'Italia di ragazzi in cerca di riscatto e conferme e non in grado di regalarle in partenza. Eppure è proprio questa la forza di questo gruppo, fatto di ragazzi che hanno scelto il sacrificio e di farsi le ossa pur di provare a trovare spazio e iniziare il proprio percorso di crescita, oppure di ragazzi che di spazio ne hanno trovato poco. È il caso di Alessandro Plizzari, portiere del Milan considerato un potenziale erede di Donnarumma, ma chiuso proprio da Gigio in maglia rossonera. Oppure di Andrea Pinamonti, che ha preferito restare a Frosinone a gennaio per provare a giocarsi la salvezza, rifiutando offerte ben più vantaggiose. Ma sarà anche l'Italia di Luca Pellegrini, terzino volato dalla Roma a Cagliari a gennaio, o di Gianluca Scamacca, rientrato a Sassuolo dopo un deludente prestito in Olanda.



ORO DI BERGAMO E TALENTI IN PRESTITO - Poi c'è l'oro di Bergamo, tutti quei giocatori nati, cresciuti, passati o arrivati dal vivaio dell'Atalanta. Carnesecchi, Colpani, Del Prato, Capone e Bettella (scuola Inter e in prestito al Pescara) sono l'ossatura su cui Nicolato può sempre puntare, insieme a quei giocatori che fra Serie B e Serie C si stanno ritagliando il giusto spazio arrivando pronti all'evento. Ragazzi come Gabbia (scuola Milan alla Lucchese), Esposito (scuola Inter, ma in prestito al Ravenna dalla Spal) e Frattesi (scuola Roma, ma all'Ascoli) spingono in alto l'asticella della qualità a centrocampo. L'Italia c'è e può far male, ma Nicolato non può sbagliare le scelte, a partire dal match d'esordio, oggi alle 18 contro il Messico.