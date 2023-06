Colombia-Italia (calcio d'inizio alle ore 23 italiane in diretta tv su Rai Sport e Rai Play) è una gara valevole per i quarti di finale al Mondiale Under 20. Si gioca a San Juan, in Argentina. Arbitra Falahi (Qatar), assistito dai connazionali Al Naemi e Al Shammari con l'egiziano Marouf quarto uomo, l'olandese Higler e l'ecudoriano Orbe al Var.



Gli azzurrini di Nunziata sono reduci dalla vittoria contro l'Inghilterra grazie al rigore dell'ex interista Casadei, capocannoniere del torneo con 5 gol. Ambrosino, Esposito e Pafundi si giocano due posti fra i tre titolari in attacco con Baldanzi. Chi passa il turno va in semifinale contro la vincente di Corea del Sud-Nigeria, in programma domani.



LE PROBABILI FORMAZIONI



COLOMBIA (4-2-3-1): Marquinez; Ocampo, Mantilla, Alvarez, Salazar; Torres, Puerta; Manyoma, Asprilla, Cortes; Angel. All. Cardanes.



ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Prati, Faticanti, Casadei; Pafundi, Baldanzi; Ambrosino. All. Nunziata.