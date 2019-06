Ottavi ricchi di sorprese nel Mondiale Under 20. La prima riguarda proprio il Mali, che ha eliminato l'Argentina (sul podio delle favorite alla vigilia del torneo) ai rigori e venerdì sfiderà l'Italia nei quarti. Avversario tosto per gli azzurri e sulla lavagna Betaland Pinamonti e compagni sono favoriti ma a quota 2,55. A 3,05 il pareggio, mentre la rivelazione africana in semifinale paga 2,80.Quote alte e lavagna equilibrata anche nelle altre partite. Sarà Colombia-Ucraina ad aprire le sfide dei quarti con i sudamericani avanti a 2,25 nonostante gli ottavi superati a fatica contro la Nuova Zelanda. Per l’Under 20 dell’Ucraina - si legge in una nota - il successo contro Panama non può essere troppo indicativo considerando la scarsa qualità degli avversari e il «2» vale 3,30. Di poco più bassa la «X» a 3,00. Gli Stati Uniti sono l’altra grande rivelazione dei quarti dopo il successo in rimonta contro la Francia. L’Ecuador (battuto 1-0 dall’Italia nella fase a gironi) è però una squadra tosta e dopo la vittoria contro l’Uruguay sabato parte favorito a 2,30. A 3,10 sia il pareggio che il successo degli statunitensi. Il tabellone delle semifinali sarà completato sabato con la vincente tra Corea del Sud e Senegal. Gli africani avranno dalla loro la velocità e sono lanciati verso la semifinale con il segno «2» a 2,20. A 3,05 il pareggio al termine dei due tempi regolamentari, mentre il colpo coreano vale 3,35.Out prima del previsto Francia, Argentina e Portogallo, l’Italia ora è favorita per il titolo. La squadra di Nicolato ora si gioca campione a 3,20, con Senegal e Colombia prime alternative rispettivamente a 5,50 a 6,00. Gli Stati Uniti hanno eliminato la Francia, regina dei pronostici alla vigilia, e ora non possono essere sottovalutati a 8,00 volte la posta. Lavagna aperte anche sulle possibili finaliste. L’Italia vola a quota 1,65.