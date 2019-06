Con la sfida tra Corea del Sud e Senegal si chiudeva il programma dei quarti di finale del Mondiale Under 20. Al termine di un match straordinariamente emozionante, conclusosi sul 3-3 al termine dei supplementari per effetto del pareggio degli asiatici nel nono minuto del secondo tempo regolamentare e poi degli africani al 123°, a superare il turno è la Corea del Sud, che vince per ai calci di rigore.



Nel corso del match, il Senegal si era trovato avanti due volte con Cavin e Niane, mentre la Corea del Sud, dopo il momentaneo 1-1 di Lee Kaingin, aveva ribaltato il punteggio con Lee Jisol e Cho Youngwook, prima che Ciss trascinasse la partita ai tiri dagli undici metri. Ora la Corea del Sud se la vedrà in semifinale con l'Ecuador, che nell'altra sfida di giornata ha battuto per 2-1 gli Stati Uniti.