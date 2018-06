. Tifosi, turisti, curiosi ma anche, e soprattutto,diiniziano tra 2 giorni e, con le squadre già arrivate nell'est Europa per affrontarsi e tentare di alzare al cielo il, dirigenti, osservatori e allenatori si stanno muovendo. Si sa, i Mondiali regalano gloria, eternità, gioia e lacrime, delusione e tristezza, sorprese e conferme e, ovviamente, qualche consiglio per il mercato. Nediceva al suo. E il Mondiale, più o meno, va così:- Dallo scorso anno il mercato non è più lo stesso: l'asticella economica si è alzata, il trasferimentoha fatto la storia e le clausole monstre non sono più sinonimo di sicurezza.. E questi sono i 10 uomini mercato che tra due giorni inizieranno a darsi battagli nei Mondiali di Russia.L'uomo deldopo la finale diconquistata sulool. Il suo addio non è mai stato così concreto: le Merengues sono pronte ad arrivare a 32,5 milioni di euro all'anno per farlo rinnovare, la stella e il capitano del Portogallosono alla finestra; utopica, invece, l'idea di vederlo giocare in Serie A, come rilanciato dal Portogallo qualche giorno fa. A quelle cifre...- Vuole lasciare ilyern, dopo anni trionfali in patria e chiusi a bocca asciutta, invece, in Europa. Il club bavarese, come riportano in Germania, sparano alto: servono 200 milioni per il bomber della Polonia. Che piace al(che vuole rivoluzionare il reparto offensivo), ma anche a diversi club di Premier, comed. I: il braccio di ferro è appena iniziato.- Incredibile, vero? Due stagioni fa diventava il giocatore più pagato di sempre passando dalla Juventus al, ora sembra essere diventato un surplus chesta per mettere alla porta. Tra le sirene di casa dele il suggestivo ritorno in bianconero, il futuro del centrocampista della Francia è ancora tutto da scrivere. Incredibile, se si pensa all'estate di due anni fa...- Il portiere più forte del mondo? Al momento è, sicuramente, il più ricercato. Lavuole blindarlo, il numero 1 delascolta le offerte che stanno arrivando al suo manager:i club maggiormente interessati. "Se ne occupa il mio manager" dice l'ex International dal ritiro verdeoro; che, agli occhi di Monchi, appare sempre più simile all'ennesima plusvalenza.- Il vero uomo mercato, quello che è ormai diventato troppo grande per la Lazio. Claudio Lotito ascolta offerte multimilionarie che stanno arrivando da tutta Europa, in attesa di quella giusta:e, soprattutto,, sono pronte a ricoprire d'oro la Lazio. E il talento della Serbia diattende: prima un Mondiale da vivere da protagonista, poi la sua nuova destinazione. Dorata. E da Champions.- Il 9 dell'Argentina, che con l'Argentina non è mai riuscito a incidere. Gonzalo Higuain ha un rapporto di amore/odio con la Seleccion, figlia di occasioni mancate e rigori sbagliati. Il Pipita, reduce da una stagione fatta di 23 gol e 8 assist, ora vive un periodo di incertezza anche con la sua Juve: non incedibile, pedina sacrificabile per arricchire le casse del club, mr 90 milioni di euro sembra essere stato messo alla porta.la sua voce dal ritiro albiceleste: il suo futuro poteva essere legato a quello die al; ora attenzione a, la suggestione Inter. Senza Zidane il suo futuro sembra essere ogni giorno più lontano dalla Casa Blanca. Cresciuto sotto l'ala di Luka, con il quale si divide il centrocampo nelladi, è un pallino della coppia Marotta-Paratici. Contatto nei giorni scorsi e la voglia di portarlo alla Juventus e riportarlo in Italia dopo gli anni all'Inter.- Cresciuto aed esploso alla, è riuscito a conquistare Washington Tabarez, storico ct dell'Uruguay, che ha deciso di portarlo in Russia. Lucasha una clausola da 25 milioni di euro: ilci ha pensato, poi con l'arrivo di(parola di Torreira) le cose sono cambiate; ora attenzione all', pronto a pagare anche più della clausola per ottenere un pagamento dilazionato. Il Nano è pronto a spiccare il volo.. Stesso numero, stesso giocatore, rendimento diverso. Stagione ben al di sotto delle attese in rossonero, dopo i 40 milioni di euro sborsati per strapparlo al Porto,. Il Mondiale diventa una vetrina importante per il calciatore. E anche per il Milan:hanno avviato i contatti con Jorge, resta sempre in piedi l'ipotesi. Con il futuro che si incrocia con un'altro numero 9 presente al Mondiale.- Leader della, bomber del Monaco. 24 gol in 36 partite,è tornato quel killer d'are di rigore ammirato prima al Porto e poi l'Atletico. 32 anni, El Tigre è nel mirino di(già in Russia), alla ricerca di profili esperti e carismatici:. Con l'ex River che, dopo essere stato a un passo dalla Juve in passato, è davvero vicino allo sbarco in Serie A.