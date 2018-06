Ha faticato e non poco per passare la fase ai gironi dei Mondiali 2018 e la qualificazione è arrivata praticamente in extremis. Contro la Nigeria l’Argentina ha vinto senza convincere: la poca concretezza in campo e le carenze nel reparto arretrato non la rendono di certo una delle grandi favorite per il torneo. Anzi, ora che ha passato il turno i bookmaker sono convinti che difficilmente potrà superare gli ottavi, nei quali affronterà la ben più solida Francia. Nelle scommesse sul cammino mondiale dell’Albiceleste i quotisti Sisal Matchpoint sono severissimi e danno come esito più probabile, a 1,65, l’eliminazione al prossimo turno. Il traguardo dei quarti di finale è invece offerto a 4,00, mentre si sale a 9,00 per la semifinale. Infine, quota identica per il trionfo o il ko all’ultimo atto, come avvenne nel 2014: il primo e il secondo posto finale sono dati entrambi a 12,00.