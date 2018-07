Percorso netto nel girone per il Belgio, che dopo tre vittorie - accompagnate da tanto bel gioco - si candida come prima outsider per il Mondiale: sul tabellone di 888Sport.it la vittoria del torneo si gioca a 7,50, davanti ha solo Brasile, Francia (entrambe a 5,00) e Spagna (5,50). Per i quotisti il cammino belga non si fermerà agli ottavi: la vittoria sul Giappone si gioca a 1,37, gli avversari partono in salita a 9,50. Nell’ultimo confronto diretto ai mondiali - nel 2002, con sfida in casa per i giapponesi - finì 2 a 2: per questo match, riferisce Agipronews, il pari che aprirebbe la porta ai supplementari si gioca a 4,60, mentre lo stesso finale nel risultato esatto alza la posta a 25,00. Si punta anche su una eventuale doppietta, indipendentemente da chi la metterà a segno: i primi indiziati sono Lukaku (che ne ha già archiviate due nel girone) e Hazard (per lui “solo” una), la quota per un giocatore capace di segnare almeno due gol è 3,20. Restando a proposte più tradizionali, il No Goal vale 1,62, mentre l’Under a 1,90 la spunta di poco sull’Over proposto a 1,95.