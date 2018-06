Esordio difficile per Panama ai Mondiali 2018 contro il Belgio, imbattuto da quasi due anni (l'ultimo ko risale a settembre 2016) e diciannove partite: gli scommettitori di 888sport.it si sbilanciano nettamente a favore di Mertens e compagni, con il 99% delle giocate concentrate sull'«1». Solo lo 0,5% punta sull'exploit dei centroamericani (a 20,00), al debutto del torneo, alla pari con la «X» (a quota 7,00). La squadra di Martinez ha messo insieme quattro Over nelle ultime sei amichevoli giocate in vista dei Mondiali e ben 43 gol nella fase di qualificazione (come la Germania): è facile scommettere su un'altra partita con almeno 3 gol, ipotesi favorita in lavagna a 1,66, con la quota dell'Under che sale invece a 2,28. Difficile che Panama riesca a segnare: i quotisti di 888sport.it scommettono sul No Goal a 1,42, con il Goal a 2,80.