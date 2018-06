In principio era Brasile-Germania, poi i tedeschi hanno cominciato a vacillare e l’ipotesi di un epilogo mondiale tra le due è progressivamente sfumato. Prima in ragione del possibile incrocio già agli ottavi, poi del clamoroso tonfo dei tedeschi, eliminati già nella fase a gironi. Dunque, sul tabellone dei bookmaker la possibile finale più probabile a Russia 2018 adesso è un inedito per l’ultimo atto dei mondiali: sul tabellone Sisal Matchpoint la quota più bassa è per Brasile-Spagna, opzione favorita a 7,50. Nel 2014 fu la gara inaugurale dei mondiali, quest’anno potrebbe invece essere una finale mai vista prima: l’ultima sfida tra Brasile e Croazia vale 12,00, così come quella tra Francia e Spagna, replay della finale agli Europei del 1984, vinta 2-0 dai Bleus. Oggi si giocheranno il primo posto del Girone G, poi - per ovvie ragioni di tabellone - potranno rivedersi solo in finale: si punta a 16,00 sul duello Belgio-Inghilterra per la Coppa, mentre quello tra i Diavoli Rossi e la Croazia sale a 33,00. E se in finale, invece, arrivasse una squadra che ha faticato parecchio nella fase a gironi? L’Argentina, per esempio, data a 16,00 per giocarsela con la Spagna e, infine, a 100,00, per affrontare i padroni di casa della Russia.