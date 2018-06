Primo weekend dei Mondiali 2018 caratterizzato dall’esordio di due attesissime big del calcio mondiale: domani tocca infatti all’Argentina sfidare l’Islanda (gruppo D) mentre domenica il Brasile affronta la Svizzera (gruppo E). Inutile dire che si tratta di due nazionali blasonatissime e tra le favorite alla vittoria finale: i verdeoro sono dati campioni del mondo per la sesta volta a 5.00, primi assoluti nella lavagna di Stanleybet, mentre l’albiceleste è quinta in questa speciale classifica virtuale, quotata a 9.00. Domani alle 15 italiane, alla Otkrytie Arena di Tušino, Messi e compagni sono chiamati a un compito non proprio agevole contro una delle più belle sorprese degli ultimi Campionati Europei, la nazionale islandese che due anni fa raggiunse i quarti di finale a Francia 2016 eliminando l’Inghilterra. Su www.stanleybet.it, tuttavia, i ragazzi di Sampaoli sono nettamente avanti in quota: il successo dei sudamericani è infatti dato a 1.35 contro l’alto 11.00 degli europei, col pareggio bancato a 4.80. Naturalmente la curiosità più grande è anche quella di vedere all’opera per la prima volta in questo torneo le prestigiose bocche da fuoco argentine: secondo i bookie inglesi, infatti, il gol sicuro di Messi è offerto bassissimo a 1.65, seguito dal “Pipita” Higuain a 2.20, da Aguero a 2.35 e da Dybala a 2.75. I goleador più probabili per gli islandesi sono Finnbogason a 5.00 e Gudmundsson a 5.50. Con simili bomber, i bookmaker prevedono tanti gol: l’over 2,5 è infatti proposto a 1.84 mentre l’under 2,5 è più alto a 1.90.