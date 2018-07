Già di per sé è una sfida caldissima, gli ultimi rumours la rendono addirittura bollente. Tra Brasile e Belgio, quarto di finale dei Mondiali di Russia in programma venerdì a Kazan, si gioca anche un clamoroso intrigo di mercato. Il Real Madrid sta cercando insistentemente Thibaut Courtois, portiere dei Diavoli Rossi e del Chelsea, mentre i Blues, per rimpiazzarlo, puntano proprio sul numero uno brasiliano e sono pronti a offrire 73 milioni alla Roma. Rinfocolano il clima anche le quote Sisal Matchpoint sul Guanto d’Oro, premio assegnato al miglior portiere del mondiale, dove Alisson e Courtois sono tra i grandi favoriti. Il romanista domina il tabellone a 3,50, il belga segue staccato, piazzato a 7,50. Tra i due si infila il portiere della Francia Hugo Lloris, offerto a 6,00. A 7,50, assieme a Courtois si piazza l’idolo di casa Igor Akinfeev, decisivo nell’epilogo ai rigori del match tra Russia e Spagna e il numero uno della Croazia Danijel Subasic.