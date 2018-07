È la prima finalista dei Mondiali 2018 e ha conquistato, di diritto, il ruolo di favorita per il trionfo, sia perché ha già superato lo scoglio Belgio in semifinale, sia perché fino a qui ha dimostrato di essere giovane e dinamica, compatta e incisiva. La Francia vola a 1,65 nelle scommesse su chi vincerà il mondiale. Tra le altre due ancora in gioco, sul tabellone Sisal Matchpoint viene concesso più credito all’Inghilterra, data a 3,60 per bissare il suo unico trionfo mondiale, mentre la quota della Croazia sale fino a 5 volte la scommessa. Qualunque sia la finale di domenica e chiunque trionfi, secondo i bookmaker c’è una certezza: Harry Kane, 6 gol fino a qui, conquisterà il titolo di capocannoniere. Su di lui si punta a 1,05.