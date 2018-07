È stata la squadra che fino a qui, pur affrontando avversarie di gran livello, ha faticato meno per arrivare in semifinale. La Francia, dopo aver fatto fuori Argentina e Uruguay, si piazza di diritto come grande favorita del tabellone scommesse. Su Sisal Matchpoint è data a quota 3,00. La segue da vicino l’Inghilterra, piazzata a 3,50. Del resto i Bleus e gli inglesi viaggiano da favoriti anche nelle giocate su chi passerà il prossimo turno. La squadra di Deschamps, che se la vedrà con il Belgio, è a 1,75 contro il 2,10 sugli avversari. La Nazionale dei Tre Leoni, che sfiderà la Croazia, è a 1,67 per l’approdo in finale, mentre la formazione di Zlatko Dalic viaggia a 2,20. Dunque, a chiudere il tabellone sulla vincente del torneo, le due sfavorite delle semifinali: il Belgio a 3,75 e la Croazia a 5,00.