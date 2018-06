È la peggiore Germania di tutti i tempi: mai, prima d’ora, i tedeschi erano rimasti fuori dalle prime 16 del mondo, e per la seconda volta non sono tra le prime 8. Il crollo contro la Corea del Sud a Russia 2018 ha stravolto tutte le previsioni dei bookmaker, che davano Low e i suoi in prima fila (a 5,50) per la caccia a un altro titolo. All’inizio della fase a gironi, il primo posto nel gruppo F era praticamente dato per scontato: si giocava a 1,30, agli antipodi di una improbabile eliminazione, data a 9,00 su Sisal Matchpoint. La sconfitta di oggi ha invece portato al “worst case scenario”, l’ultimo posto nel girone, un disastro quasi impossibile da pronosticare vista la quota a 33,00. La stessa, guarda caso, che era offerta per il passaggio del turno di Svezia e Messico, che passano insieme agli ottavi di finale.