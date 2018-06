Finora è stata la festa degli “underdog” o, dall'angolazione opposta, il flop della grande nobiltà. Le cinque grandi favorite del Mondiale hanno messo insieme al debutto lo straccio di sei punti: pareggi più o meno opachi di Spagna, Argentina e Brasile, tonfo della Germania, vittoria a dir poco sofferta della Francia. I bookmaker, di solito molto sensibili ai giudizi del campo, stavolta sembrano tenere un atteggiamento prudente nel ritoccare le quote della scommessa sul trionfo finale. Con una eccezione, la Germania: su Sisal-Matchpoint i campioni in carica, spiega Agipronews, sono passati dal 5,50 della vigilia (secondi in assoluto in lavagna) al 9,00 attuale, scendendo bruscamente dal podio dei favoriti. Nel gioco dei pesi e dei contrappesi, la caduta teutonica rinvigorisce le quotazioni dei diretti avversari, anche se il responso del campo è stato tutt'altro che positivo. Così, il Brasile si mantiene stabile al primo posto, a 5,00; così come l'Argentina, che non si muove da quota 9,00; la Spagna addirittura acquista credito scendendo da 7 a 6 (del resto, è quella che ha fatto la figura migliore, contro un avversario di rilievo come il Portogallo). Quanto alla Francia, unica a gioire, scala di un punto, plana a 7,50 e sale sul podio.