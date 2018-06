L’ultimo “en plein” risale al 2002, quando il Brasile trionfò vincendo ai tempi regolamentari tutte le sette partite del Mondiale. Un cammino perfetto che i verdeoro proveranno a chiudere anche in Russia, dove sono in prima fila per la conquista della coppa. Non è un caso, dunque, che nelle quote 888sport.it sia proprio la nazionale di Tite la prima scelta nelle scommesse sulla squadra che vincerà tutte le partite del torneo: obiettivo comunque impegnativo vista l’offerta a 31,00, la stessa di quella sulla Germania, che invece arriva dai 10 successi nelle 10 partite di qualificazione. Sul podio delle aspiranti al “settebello” c’è anche la Francia, data a 41,00, mentre per la Spagna si arriva a 51,00 e per l’Argentina di Messi solo a 61,00. Lontana anche l’Inghilterra (101,00) che come la Germania non ha perso un colpo durante la fase di qualificazione; a chiudere la speciale lista dei bookmaker c’è invece l’esordiente Panama, una suggestione da 5000 volte la posta