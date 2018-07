È sempre rimasta imbattuta nei cinque precedenti contro la Colombia, e anche stavolta l’Inghilterra è sulla corsia preferenziale che porta ai quarti dei Mondiali in Russia. Dopo la sconfitta indolore contro il Belgio nella fase a gironi, la squadra di Southgate è favorita nelle quote dei bookmaker ma soprattutto tra gli scommettitori: il «2» di domani sera vale 2,10 sul tabellone Microgame ed è stato scelto nel 71% delle giocate contro il 3,75 dei sudamericani (14%) e il 3,20 del pareggio al 90’, al 15% di preferenze. Fin qui, comunque, Pekerman e i suoi hanno subito meno gol: dopo le due reti incassate dal Giappone in inferiorità numerica, la porta di Ospina è rimasta inviolata, mentre gli inglesi hanno incassato una rete in tutte e tre le partite disputate. Tenere a secco l’Inghilterra sarebbe un colpo a 3,30, considerato anche il ritorno in campo di Harry Kane, capocannoniere del torneo. Il gol dell’attaccante del Tottenham pagherebbe 2,15, prima scelta nelle scommesse sui marcatori; dall’altra parte del campo risponde Falcao a 3,15, con Bacca a 3,85.