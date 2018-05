La campagna di Russia è partita ieri notte, con la visita del Presidente Macri e un post su Instagram di Gonzalo Higuain: «Tutti uniti per un sogno» ha scritto il Pipita nella didascalia della foto, che ritrae l’Argentina in partenza per i mondiali. «Con la speranza di giocare sette partite e il sogno di tornare a casa con la Coppa del Mondo» ha poi chiosato il quotidiano argentino El Clarin. Tra le ambizioni dell’Albiceleste e il ritorno al trionfo - che manca dai tempi di Diego Armando Maradona, nel 1986 - si mettono di traverso ben quattro formazioni. Almeno così è sul tabellone scommesse Snai, dove l’Argentina è solo quinta nel lotto delle papabili, data a quota 9,00 su Snai. Davanti a tutti c’è una coppia di favorite: la Germania, campione in carica, e il Brasile, entrambe a 5,50. Ancora prima dell’Albiceleste, Francia e Spagna, rispettivamente a 7,00 e 7,50. Possibili outsider: Belgio, a 12,00, Inghilterra a 18,00. Nell’ultimo mondiale, in Brasile, l’Argentina si fermò solo in finale: un altro arrivo all’ultimo atto è dato a 4,50. Capitolo cannonieri: Gonzalo Higuain si scontra con Leo Messi su tutti i fronti. Nella scommessa sul capocannoniere dell’Argentina la Pulce è favorita a 1,75 contro il 5,00 su Pipita, mentre in quella sul miglior bomber del mondiale Messi comanda a 10,00, il bomber della Juve è distante, a 35,00.