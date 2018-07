Nella semifinale vinta contro il Belgio è rimasto a secco di reti, ma è stato comunque uno dei migliori in campo. Veloce e tecnico, praticamente imprendibile, in campo e sul tabellone dei bookmaker. Kylian Mbappè vola in solitaria nelle scommesse sul miglior giocatore del mondiale: l’attaccante del PSG domina le quote SNAI, dove è dato a 2,00. Gli contendono il titolo i due uomini più rappresentativi delle due semifinaliste in campo a Mosca: Harry Kane, capocannoniere del torneo e dell’Inghilterra, ma dato già a 5,00 e Luka Modric, cervello in campo della Croazia, su cui si punta a 7,50. Subito dietro spuntano due compagni di squadra di Mbappè, Antoine Griezmann e Paul Pogba, offerti rispettivamente a 10 e 15 volte la posta.