Passaggio smarcante del Chicharito, dribbling e tiro nell’angolino basso di Hirving Lozano. Così il Messico ha punito la Germania al debutto mondiale e ora la coppia gol della Tricolor è inevitabilmente finita sotto i riflettori dei media. In particolare è l’autore del gol Hirving Lozano a far parlare di sé: era da tempo nel mirino del Milan, che ora, probabilmente, sarà costretto a un’asta per aggiudicarselo. Lozano, inoltre, è diventato anche osservato speciale dei bookmaker che dopo il gol decisivo ai tedeschi, lo danno come favorito nella scommessa sul miglior marcatore del Messico: la sua quota, riporta Agipronews, è a 2,25 ed è in vantaggio proprio su Javier Hernandez, dato a 5,00 su 888sport.it. La gerarchia, visto come è andata la prima gara, si inverte nelle scommesse sul miglior assistman del Messico, dove il Chicharito è avanti a 3,30, contro il 3,75 di Lozano.