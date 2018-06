Kylian Mbappé e Gabriel Jesus osservati speciali ai mondiali di Russia. Entrambi arrivano alla fase del torneo dopo ottime annate. Nelle quali tra l’altro, con i rispettivi club, hanno chiuso la stagione con statistiche gemelle: 13 gol in campionato e quattro in Champions League sia per il calciatore francese che per quello brasiliano. Una parità assoluta che dal campo si sposta alle scommesse sul miglior giovane della competizione: nelle quote aperte sul tabellone Snai l’attaccante del PSG e quello del Manchester City conducono davanti a tutti e sono dati a 2,75. La sua prima stagione al Barcellona, tra infortuni e una condotta non proprio esemplare (almeno secondo le cronache) è stata decisamente sotto le aspettative per un giocatore pagato oltre 100 milioni di euro. Magari Ousmane Dembele si riscatterà con la maglia della Francia e conquisterà il riconoscimento come miglior giovane: su di lui si punta a 6 volte la scommessa, così come sull’inglese Marcus Rashford del Manchester United. Possibili outsider, dicono le quote, Rodrigo Bentancur dell’Uruguay, quest’anno in forza alla Juve, e Kasper Dolberg, danese dell’Ajax. entrambi a 20,00.