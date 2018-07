Per 26 lunghissimi minuti, dal 48’ al 74’ dell’ottavo contro il Giappone, è stato fuori dal mondiale. Poi, sotto di due reti, ha trovato una clamorosa rimonta e con un gol al 94’ ha chiuso sul 3-2 la sfida con i Samurai. Dopo l’impresa di ieri, dal Belgio è lecito aspettarsi di tutto. Lo pensano anche i bookmaker, secondo i quali, a questo punto, è più probabile che i Diavoli Rossi vincano il Mondiale e non che arrivino secondi. Sulla lavagna Sisal Matchpoint il trionfo della squadra di Roberto Martinez è proposto a 6,50, mentre la chiusura sulla piazza d’onore è data a 7,50. Sulla quota “strana” pesa anche il tabellone del Belgio, che prevede incroci “tosti” fino alla semifinale e un ipotetico ultimo atto, almeno sulla carta, più agevole. L’avversario dei Diavoli Rossi ai quarti è il Brasile, poi, in semifinale, una tra Uruguay e Francia. Nell’eventuale finale, invece, la squadra di Roberto Martinez potrebbe incrociare Russia, Croazia, Svezia, Svizzera, Colombia o Inghilterra. Prima di pensare alla gara del 15 luglio, però, il Belgio deve quantomeno arrivarci: superare il Brasile è un compito a 2,45, l’arrivo in finale invece è dato a 4,00.