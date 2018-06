Domenica 17 giugno alle ore 20.00, la Rostov Arena di Rostov ospita Brasile – Svizzera: la “Seleção”, ovviamente grande favorita del girone, deve subito vedersela con la nazionale di Petkovic, squadra ostica e non a caso sesta nel ranking Fifa. Stanleybet offre comunque i tre punti brasiliani a 1.43 mentre per il colpaccio elvetico bisogna salire in lavagna fino a 8.50, con il segno X che paga 4.50 volte la posta. Anche qui, occhio ai bomber: uno dei campioni in assoluto più attesi qui in Russia, Neymar, guida i suoi nella classifica dei marcatori certi in questo match, con il suo gol dato a 1.80, seguito da vicino da Gabriel Jesus (2.00), poi Firmino (2.60) e Coutinho (2.75). Per i rossocrociati, il realizzatore più papabile è Seferocic (4.75), seguito da Drmic (5.00) ed Embolo (5.50). A differenza del match precedente, l’under 2,5 prevale a 1.82 mentre l’over 2,5 è offerto a 1.92 su www.stanleybet.it.