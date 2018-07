Tira una brutta aria in Russia per le superstar del calcio: con Messi e Ronaldo già fuori, spetta a Neymar sfatare la maledizione dei top player. Pochi dubbi in quota: la vittoria agli ottavi del Brasile sul Messico sul tabellone di Microgame è piazzata a 1,45. Quota ritoccata al ribasso in queste ore, dopo un plebiscito di giocate: il 94% punta sui verdeoro. Solo due puntate su cento sono per i messicani, un colpo tricolor si gioca a 8 volte la posta. Nell’ultimo confronto diretto ai Mondiali, quattro anni fa in casa dei brasiliani, finì 0 a 0: per il pareggio al 90' le giocate pagherebbero 4,20, nel tabellone del risultato esatto un'altra partita senza reti sale a 10,25. Tre Under e due No Goal per il Brasile nel girone di qualificazione: per un altro match sotto le tre reti la quota è di 1,85, mentre per almeno una delle due a secco di gol le giocate pagano 1,73.