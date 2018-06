Il piatto forte della prima giornata del gruppo B del Mondiale 2018 è la sfida tra i campioni d'Europa del Portogallo e la Spagna, una delle favorite per la vittoria finale ma reduce dal licenziamento choc di Lopetegui e la nomina come ct dell'ex direttore tecnico Hierro.



L’unico precedente ai Mondiali tra Portogallo e Spagna è stato nel 2010, quando la Roja vinse il match agli ottavi di finale per 1-0 grazie al gol di David Villa. Nei quattro precedenti tra Portogallo e Spagna tra Mondiali e Europei sono stati segnati complessivamente solo quattro gol. Per il Portogallo è la settima presenza ai Mondiali, la quinta consecutiva – si erano qualificati solo in due delle precedenti 15 edizioni. Il Portogallo proverà a diventare la quarta squadra a vincere consecutivamente Europeo e Mondiale dopo Germania Ovest (Euro 1972, Mondiale 1974), Francia (Mondiale 1998, Euro 2000) e Spagna (Euro 2008, Mondiale 2010, Euro 2012).



Il Portogallo ha perso solo una delle ultime nove partite nella fase a gironi dei Mondiali (0-4 vs Germania nel 2014), vincendone cinque e pareggiando le restanti tre.

Solo uno dei 43 gol realizzati dal Portogallo ai Mondiali è arrivato da fuori area: lo segnò Deco contro l’Iran nel 2006.Solo Inghilterra e Spagna (tre) hanno subito meno gol del Portogallo (quattro) nelle qualificazioni UEFA per i Mondiali 2018. La Spagna si è qualificata ai Mondiali per la 15a volta, l’11a di fila (striscia più lunga per la Roja). Nelle ultime 12 apparizioni nella competizione, solo nel 2010 (vittoria finale) ha raggiunto le semifinali del torneo.



La Spagna è arrivata prima nel girone in tre delle ultime quattro edizioni dei Mondiali. Tuttavia ha vinto solo due delle sue ultime 12 partite d’apertura del torneo (3N, 7P). Nessuno degli ultimi 14 incontri della Spagna ai Mondiali è terminato in pareggio (10V, 4P) – la Roja ha perso tre delle ultime sei partite della fase a gironi (3V), dopo aver vinto ognuna delle precedenti sette. La Spagna ha registrato la miglior difesa nelle qualificazioni UEFA a questi Mondiali (tre gol in 10 partite, come l’Inghilterra). È inoltre una delle quattro squadre – con Belgio, Inghilterra e Germania – ad essere rimasta imbattuta (9V, 1N). Cristiano Ronaldo ha preso parte attiva a più gol di chiunque altro nelle qualificazioni europee ai Mondiali 2018 (18), grazie a 15 reti e tre assist. Tuttavia non ha mai trovato il gol contro la Spagna (in 340 minuti). Questo è il quarto grande torneo internazionale di fila da allenatore per Fernando Santos, il secondo con il Portogallo. Ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in tutte le precedenti occasioni (quarti a Euro 2012 e ottavi al Mondiale 2014 con la Grecia; vincitore a Euro 2016 con il Portogallo).