Ha sbagliato il rigore contro l’Iran, ma finora è il giocatore che ha tirato di più in porta - 15 volte, 7 nello specchio - realizzando quattro gol decisivi per il Portogallo. Cristiano Ronaldo è ora chiamato a una nuova sfida: sabato prossimo, negli ottavi di finale del Mondiale, il talento del Real avrà di fronte la difesa dell’Uruguay, ancora imbattuta dopo tre partite disputate. Il duello contro Godin e Gimenez - che con l’Atletico Madrid gli danno battaglia anche in Liga - è tesissimo anche in quota: sul tabellone Sisal Matchpoint, Uruguay e Portogallo partono perfettamente alla pari sia nell’«1X2» dei tempi regolamentari (tutte e due a 2,80, pareggio a 3,00), sia nella scommessa sul passaggio del turno (a 1,90) che tiene conto anche di eventuali supplementari e rigori. Per CR7 la soddisfazione arriva dal tabellone sui marcatori: la possibilità che sia proprio lui a battere per la prima volta la difesa celeste si gioca a 5,00, prima scelta nelle scommesse sul primo marcatore dell’incontro, ed è in cima alla lista (a 2,75) anche per il gol in qualsiasi momento della partita, subito seguito da Suarez e Cavani (a 3,00). Nelle scommesse sul capocannoniere pesano ancora di più i gol realizzati finora dal portoghese, dato a 6,00 contro il 33,00 dell’attaccante blaugrana e il 100,00 del Matador. Ronaldo a parte, non sarà semplice per l’Uruguay confermare l’imbattibilità di Muslera: il Portogallo a segno almeno una volta vale 1,45, un’altra partita senza gol subiti pagherebbe 2,50.