La coppa del mondo di Russia 2018 è finalmente pronta ad entrare nel vivo e già dalla giornata di domani si fa sul serio, con uno dei big match più entusiasmanti della fase a gironi. La Spagna, orfana di Lopetegui, sfida il Portogallo di Santos. La notizia dell’esonero dell’ormai ex CT spagnolo a causa del suo ingaggio da parte del Real Madrid per la prossima stagione potrebbe turbare gli animi di calciatori e tifosi della nazionale a poche ore dall’esordio, ma i bookmakers britannici di Stanleybet - si legge in una nota - continuano a vedere la Spagna favorita. Le quote infatti danno a 2.12 un successo di Sergio Ramos e compagni allo stadio Olimpico Fišt, mentre è proposta molto più alta la vittoria del Portogallo di Cristiano Ronaldo, che paga ben 3.80 volte la posta. Il pari in questo scontro è invece offerto a 3.15. CR7 conosce bene molti dei suoi avversari, essendo loro compagno di squadra al Real Madrid ma questo vale anche per la Spagna, che potrebbe sapere come fermarlo. Nonostante questo, Ronaldo rimane il pericolo numero uno dei lusitani per quanto riguarda le marcature: un suo gol è infatti bancato a 2.75, contro il 2.60 per una segnatura del centravanti spagnolo Diego Costa. 3.00 invece la quota riservata per una marcatura di Isco, mentre chiude questa mini classifica l’attaccante portoghese in forza al Milan André Silva: il suo nome fra i marcatori vale ben 3.75 volte la giocata. Match che comunque si preannuncia combattuto e sarà difficile assistere a qualche goleada da una parte o dall’altra. L’under 2,5 su questa partita è offerto a 1.53, contro il 2.40 affidato invece all’Over 2,5, più complicato in una partita equilibrata fra grandi squadre.