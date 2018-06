Dopo aver eliminato l'Italia ai play-off di qualificazione, la Svezia scende in campo all'esordio dei Mondiali 2018 contro la Corea del Sud, che invece ha staccato il pass per la Russia grazie a uno stentato 0-0 in Uzbekistan. Nonostante l'assenza di Ibrahimovic, in attacco gli svedesi possono contare su Berg e Toivonen, in cima alla lavagna dei marcatori Microgame rispettivamente a 2,90 e 3,40. Tra le fila dei sudcoreani, invece, si punta su Son a 3,75 e su Hwang a 4,35. Le quote sono sbilanciate a favore della Svezia, ma la vittoria non è così scontata: l'«1» vale 2,10, con con il pareggio a 3,30 e il successo dei coreani a 3,65. Alta anche la quota dell'Over, a 2,35, rispetto a un match con meno di 3 reti, ipotesi più probabile in lavagna a 1,55.