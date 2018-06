È stato il grande protagonista della Serie A - dove ormai è di casa - anche se non è riuscito del tutto a cancellare le polemiche arbitrali. E se in Champions League ed Europa League ancora non è stato introdotto, per decisione della Fifa sarà la grande novità dei Mondiali di Russia 2018. Parliamo del VAR, la moviola in campo, il cui utilizzo in aiuto degli arbitri nelle partite del Mondiale è stato ufficializzato da tempo. Quello russo sarà così il primo Mondiale con la tecnologia a supporto dei direttori di gara e, molto probabilmente, diventerà oggetto di grandi discussioni come già è avvenuto nel nostro campionato.

