Una fiume di soldi.Il Brasile otto anni fa investì 15 miliardi di euro in infrastrutture (l’89 percento della popolazione ritenne fosse troppo), la Russia quatto anni fa 'si fermò' a 11,6,Una cifra monstre, per dare la migliore immagine di sé al mondo. Di questi 220, secondo Repubblica(di cui 778 milioni per l'impianto di Lusail e 859 per quello di Al Bayt). Ci sono però anche delle buone notizie: il ricavo aggregato a breve termine atteso dall'economia qatarina per l'evento è di 20 miliardi di euro (pari al 10,7% del Pil atteso nel 2022). Il valore atteso dal mercato delle costruzioni in Qatar nel 2026 è di 76,98 miliardi, con una crescita media annuale attesa in termini di fatturato nel settore costruzioni nel periodo 2017/2026 di 10,54%,La FIFA si attende di chiudere il quadriennio 2019-2022 con ricavi per complessivi 6,4 miliardi di dollari.In particolare, i diritti tv valgono 2,6 miliardi di dollari (circa il 56%), mentre da sponsor e marketing arriveranno 1,3 miliardi (29%) e da biglietti e hospitality ulteriori 500 milioni di dollari. Al contrario, i costi saranno “ridotti”: la FIFA infatti prevede investimenti per soli 1,7 miliardi di dollari, di cui tra gli altri 440 milioni come premi per le nazionali e 209 milioni che saranno versati ai club che hanno dato giocatori alle squadre protagoniste in Qatar. Per quanto riguarda i premi, ogni federazione riceverà 10,5 milioni di dollari anche venendo eliminati ai gironi, poi in base ai risultati la cifrà potrà salire: uscendo agli ottavi si incasserà 14,5 milioni, ai quarti 18,5 milioni fino ai 43,5 milioni che riceverà chi alzerà il trofeo.