Dopo il terzo posto dell’ultima rassegna iridata, il Belgio cerca in Qatar il primo acuto mondiale. I “Diavoli Rossi” cominceranno il loro percorso contro il Canada, alla seconda partecipazione alla fase finale iridata dopo l’esordio del 1986. Quote europee per gli esperti, che vedono il successo belga avanti a 1,52 contro il 6,50 del primo successo canadese. Nel mezzo il pareggio fissato a 4,50. Molto più equilibrio tra il Goal, leggermente favorito a 1,88, sul No Goal offerto a 1,91. Il Belgio non avrà a disposizione per il debutto Romelu Lukaku, ancora out per infortunio, con il Ct Roberto Martinez che si affiderà all’esperienza di Dries Mertens, dato a 3 come possibile marcatore del match. Sale invece a 4 il primo gol stagionale di Charles De Ketelaere, ancora a secco nelle 20 partite giocate tra Milan e nazionale.