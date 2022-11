Manca sempre meno all’inizio dellache partirà domenica con il gruppo A, girone che vede favorita per il passaggio del turno l’Olanda, data vincente a 1,45, in vantaggio su Senegal, avanti a 5,50, sull’Ecuador proposto a 6,50. Poca storia anche nel gruppo B dell’Inghilterra, a caccia di un titolo che manca ormai da 56 anni. Gli uomini di Souhtgate vedono la vetta, a 1,38, mentre gli Stati Uniti, a 6, prevalgono per il secondo posto sul Galles offerto a 7,50. Sembra scontato a anche il primato del Gruppo C, con l’Argentina di Messi, avanti a 1,40, mentre il Messico, a 5,50, dovrebbe spuntarla sulla Polonia vista a 6,50.Più equilibrio invece per il primo posto nel girone D, con lacampione in carica, favorita a 1,56 posto sulla Danimarca – che ha battuto i Blues negli ultimi due precedenti - avanti però per il passaggio del turno a 3,30. Duello serrato invece tra. Le due nazionali europee vedono l’accesso agli ottavi di finale, ma per i bookie le Furie Rosse, a 1,89, dovrebbero avere la meglio sugli uomini di Flick dati a 2,16.Nel Gruppo F il, a caccia del primo grande acuto internazionale, è avanti in quota a 1,65, sulla Croazia vice campione in carica offerta a 3,25, mentre nel Gruppo G il Brasile ha un piede negli ottavi, a 1,33, con la lotta per il secondo posto che vede alla pari Serbia e Svizzera, entrambe offerte a 7. Chiude il Gruppo H, quello deldi Cristiano Ronaldo, chiamato all’impresa mondiale dopo l’Europeo vinto sei anni fa, che prenota il primo posto del girone, proposto a 1,68, sul mix gioventù ed esperienza dell’Uruguay, favorito per la seconda piazza a 2,85.