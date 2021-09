A poco più di un anno dai Mondiali di Qatar 2022, l’Italia inizia a pensare ai nomi dei convocati per il torneo. Oltre alle certezze e ai pilastri di una nazionale fresca vincitrice dell’Europeo. Per l’attacco, dove Ciro Immobile non ha convinto appieno nelle ultime uscite, è fortissimo il nome di Moise Kean, che gli analisti di Sisal Matchpoint propongono a 2 per la convocazione in Qatar. A sorpresa c’è anche Gianluigi Buffon, che quest’anno prova a rilanciarsi al Parma e, a quasi 44 anni, come riporta Agipronews, vede la sua convocazione a 4,50. Più difficile vedere in azzurro per i Mondiali Mario Balotelli, la cui presenza alla rassegna paga 9 volte la posta.