La doppietta segnata da Olivier Giroud nell’esordio contro l’Australia ha permesso al centravanti rossonero di eguagliare Thierry Henry al primo posto dei marcatori della nazionale francese a quota 51 gol e di occupare la vetta della classifica marcatori dopo la prima giornata della Coppa del Mondo. L’esperto attaccante dei Blues, dopo il digiuno in Russia, sogna ora il titolo di capocannoniere offerto a 10, stessa quota di Cristiano Ronaldo a segno nella gara d’esordio contro il Ghana e arrivato a cinque mondiali consecutivi con almeno un centro. Per i bookie, però, il favorito per salire sul trono dei bomber è Richarlison del Brasile, anche lui autore di una doppietta nella partita d’esordio, a 6, con Kylian Mbappé a seguire a 7,50. Sale invece a 12 il primo successo iridato di Lionel Messi, stessa quota di Ferran Torres, anche lui a segno due volte nella prima sfida contro il Costa Rica.