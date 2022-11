Terminata la prima giornata della fase a gironi del Mondiale 2022, il secondo turno presenta già gare che possono risultare decisiva per il passaggio agli ottavi di finale. L’Inghilterra, dopo l’esordio “tennistico” contro l’Iran, va a caccia di altri tre punti contro gli Stati Uniti, bloccati sul pareggio dal Galles. Secondo gli esperti, i ragazzi di Southgate sono favoritissimi a 1,75 rispetto al 5,00 degli americani con il pareggio offerto a 3,60. Gli Stati Uniti fanno leva sulla storia per sovvertire il pronostico: nei due precedenti al Mondiale contro l’Inghilterra, la nazionale a stelle e strisce è imbattuta con una vittoria e un pareggio. Entrambe le formazioni sono portate a un calcio offensivo ma concedono qualcosa in difesa: una gara da Goal, a 1,85, come accaduto all’esordio non è da escludere. Se un rigore, offerto a 2,70, potrebbe essere fischiato, attenzione alle colonne di Inghilterra e Stati Uniti visto che una rete di testa si gioca a 2,75. A secco contro l’Iran, Harry Kane vuole rifarsi immediatamente: il capitano inglese che entra nel tabellino come primo marcatore è dato a 5,00. Gli Stati Uniti puntano invece sul loro numero 10, Christian Pulisic, per far male ai cugini inglesi: la rete del fantasista del Chelsea pagherebbe 5 volte la posta. Olanda ed Ecuador, dopo l’esordio vincente contro Senegal e Qatar, si sfidano con in palio il primato del Gruppo A. Gli esperti Sisal danno ampia fiducia agli Orange come dimostra la quota di 1,75 contro il 5,00 dei sudamericani mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Visti i precedenti, e anche le prime gare del Mondiale delle due formazioni, ci si aspetta una gara con poche reti visto che l’Under, a 1,72, si fa preferire all’Over, offerto a 2,00. Un episodio potrebbe fare la differenza e in questo caso non è escluso che una chiamata del VAR, data a 3,00, possa diventare decisiva. Memphis Depay, a 2,50, ed Enner Valencia, doppietta contro il Qatar e gol in quota a 3,50, sono candidati a prendersi la scena. Proprio il Qatar affronta il Senegal: campioni d’Africa favoriti a 1,62 rispetto al 6,00 dei padroni di casa con il pareggio offerto a 3,75. Il Galles di Bale, vincente a 2,10, parte avanti contro l’Iran, dato a 4,00, mentre il pareggio si gioca a 3,10.