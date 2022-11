Un tormentone social che smaschera l'ennesima farsa di un Mondiale, quello di Qatar 2022, sempre più ricco di ombre, pur di rimanere al 100% sotto le luci della ribalta. Uno show in cui tutti sono pagati per recitare il proprio ruolo, con il pallone sullo sfondo. Per questo i video che impazzano su Tik Tok e Instagram stanno facendo il giro del mondo con tifosi in arrivo nel paese da tutto il mondo, con banidere, sciarpe, tamburi e colori che dovranno dare spettacolo sugli spalti.



Solo che in quei video è ben evidente come i tifosi provenienti da Argentina, Spagna, Inghilterra o Brasile, in realtà non abbiano per nulla le sembianze di persone provenienti da quei paesi. Sembrano perlopiù pakistani o nepalesi, forse gli stessi operai sfruttati oltre ogni diritto umano per la costruizione ad esempio degli 8 stadi del torneo.



Figuranti, probabilmente pagati, questa è l'accusa verso un'organizzazione che ha come unico scopo quello di garantire una visione del prodotto Mondiale da 1000 e 1 notte. E così, se i tanti supporter che hanno già annunciato di voler boicottare l'evento confermeranno i propri propositi, sugli spalti durante le partite non ci saranno brutti vuoi televisivi, ma saranno riempiti da questi finti tifosi. E tutto sembrerà, ancora una volta, rientrare nella normalità. Del resto basta pagare.