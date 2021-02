Bollettino di guerra per i lavori in vista del Mondiale di calcio in Qatar nell'inverno del 2022. Secondo il quotidiano britannico The Guardian, negli ultimi dieci anni sono già morti almeno 6750 operai (quasi tutti stranieri) impegnati nella costruzione dei 7 nuovi stadi e di altre infrastrutture oltre alla ristrutturazione di altri 4 stadi. ​Sotto accusa le condizioni di sicurezza. ​Il comitato organizzatore sostiene invece che soltanto 37 persone abbiano perso la vita nei lavori riconducibili alla costruzione delle strutture del torneo.