[Mondiali 2022: l'Argentina sfida l'outsider Australia per i bookie Messi e compagni prenotano i quarti]ROMA - Conquistato il passaggio del turno da prima nel girone, l'Argentina si è regalata un ottavo di finale sulla carta agevole ai Mondiali 2022. Nel primo match a eliminazione diretta, la selezione di Lionel Scaloni se la vedrà con l'Australia che, a sorpresa, ha chiuso il proprio girone al secondo posto regalandosi almeno un altro incontro in Qatar. I betting analyst di 888sport.it, però, vedono nettamente avanti la selezione albiceleste: il successo di Lionel Messi e compagni è proposto a 1,12, mentre quello dei Socceroos paga addirittura 16 volte la posta. Proibitivo anche il pareggio, fissato a 6,75.



Per quanto riguarda il passaggio del turno, la quota dell'Argentina si abbassa a 1,07, contro l'8,50 degli avversari. Prevale l'Over a 1,76, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 2,10. Altissima, invece, la quota del Goal, a 2,65, contro il No Goal a 1,47.