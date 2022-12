Cinque gol in quattro partite per Kylian Mbappé, sempre più protagonista ai Mondiali in Qatar. La doppietta alla Polonia consolida la posizione del francese nelle preferenze dei bookmaker, in particolare per il titolo di capocannoniere e di miglior giocatore del torneo: per la vetta della classifica marcatori Mbappé si gioca ora a 1,65, in netto vantaggio sul secondo posto virtuale occupato da Leo Messi, a segno tre volte ma lontano a quota 9. Il duello si rinnova anche sul tabellone del "best player", in questo caso con Mbappé a 2,20 e l'argentino a 4,75 (con Richarlison terzo ma lontanissimo a 21). Rispetto alle valutazioni di inizio torneo, l'attaccante del Psg è salito in primo piano anche nelle scommesse sul miglior assistman dei Mondiali: partito a 13, è adesso valutato a 9, al secondo posto dietro Kane, dato a 4. Le prestazioni in crescendo del numero 10 transalpino portano la Francia in alto anche per la rincorsa alla coppa: Deschamps e i suoi sono ora secondi (a 5) alle spalle del Brasile (3,25), con l'Argentina scivolata in terza posizione (6).