Quella tra Messico e Polonia è una delle sfide più equilibrate della prima giornata dei Mondiali 2022- Le due squadre si giocheranno in passaggio del turno in un giorne C in cui l'Argentina è sembra essere la grande favorita. Nel match d’esordio, però, è leggermente in vantaggio, secondo i betting analyst di Olybet.it, la vittoria messicana proposta a 2,80, sul successo a favore di Lewandowski e compagni offerto a 2,85. Vale invece a 3 l’opzione pareggio. Meno equilibrio invece per il numero di gol fatti, con l’Under 2.5, a 1,55, nettamente avanti all’Over 2.5 a 2,40. Occhi puntati sui tanti giocatori del campionato italiano impegnati nel match: si prospetta una sfida tutta “napoletana” tra Hirving Lozano, dato marcatore a 5,25, preferito di poco a Piotr Zielinski, visto a 5,50. Occhi puntati anche su Arkadiusz Milik, con il gol del centravanti della Juventus fissato a 3,90, quota che sale a 4,20 in caso di centro del bomber della Salernitana, Krzysztof Piatek.