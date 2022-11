Francia-Australia, come quattro anni fa in Russia, sarà ancora una volta la partita inaugurale per le due formazioni. Didier Deschamps, alle prese con una rosa falcidiata dagli infortuni, spera anche nella cabala per confermare il titolo mondiale vinto nel 2018. A Kazan fu vittoria Blues, favorita anche in questo esordio iridato, a 1,29, contro il 12 del colpo australiano. Nel mezzo il pari fissato a 5,50. Sarà ancora una partita spettacolo per i bookie, con l’Over 2,5, a 1,74, favorito sull’Under 2.5, visto a 2,12. Dopo gli zero gol messi a segno in Russia, Olivier Giroud va a caccia del gol mondiale, offerto a 2 su Snai, quota che sale a 7 in caso sia il compagno di club al Milan Theo Hernandez ad entrare nel tabellino dei marcatori. Attenzione anche a Adrien Rabiot, apparso in grande spolvero nelle ultime uscite con la Juventus: la rete del centrocampista bianconero vale 6 volte la posta.